Сестра Савченко узнала о планах силовиков вывезти нардепа из Киева

Надежда Савченко / УНИАН

Нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке теракта, перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Таким образом быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - написала она.

26 января партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинула нардепа кандидатом в президенты Украины. Инициатива принадлежала ее сестре Вере Савченко.

В марте 2018 года суд решил взять Савченко под стражу на два месяца без возможности внесения залога по подозрению в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей, срок ареста неоднократно продлевался.

Находясь в следственном изоляторе депутат неоднократно прибегала к голодовке, как средству давления на СБУ.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.