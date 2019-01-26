Надежда Савченко / УНИАН

Народного депутата Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины.

Как сообщает ТАСС, это произошло на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Инициатива принадлежала сестре депутата Вере Савченко.

Уточняется, что ее кандидатуру единогласно поддержали около 100 делегатов.

В марте 2018 года суд решил взять Савченко под стражу на два месяца без возможности внесения залога по подозрению в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей, срок ареста неоднократно продлевался.

Находясь в следственном изоляторе депутат неоднократно прибегала к голодовке, как средству давления на СБУ.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.