"Агент ФСБ": Луценко раскрыл новые детали по делу Савченко и Рубана

22 января 2019, 11:20

Юрий Луценко считает Владимира Рубана "классическим ватником".

Владимир Рубан
Юрий Луценко обвинил Владимира Рубана в работе на ФСБ / УНИАН

Задержанный за подготовку теракта в Киеве глава организации Офицерский корпус Владимир Рубан является агентом ФСБ, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Рубан использовал еще одного фигуранта по этому делу народного депутата Надежду Савченко для подготовки переворота в Украине.

В интервью Дмитрию Гордону Луценко назвал Рубана "классическим ватником". При этом генпрокурор отрицает подозрения в том, что сама Савченко является агентом ФСБ.

"Рубан использовал Савченко, у которой напрочь отсутствует дисциплина государственника, для переворота в стране. Тип Савченко – это классический казак, который рубит шашкой направо и налево, убежденный в том, в чем нас убеждает Медведчук.

Надя Савченко – чистейший большевицкий агитатор в кожанке с красным бантом, который идет в ЧК. Не зря она устраивала посиделки с Захарченко и публикой из "ДНР": они мыслят одинаково! Для них "народная" республика без "ж" и олигархов – идеал мироустройства", - добавил Луценко.

Напомним, ранее Луценко рассказал о миллионах нелегальных "стволов" в Украине.

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Юрий Луценко Надежда Савченко Владимир Рубан
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