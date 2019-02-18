Стало известно, сколько в Украине насчитали избирателей

В Украине более 29 миллионов избирателей / УНИАН

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в Украине насчитывается более 29 миллионов избирателей.

В нашей стране до 25 марта в избирательные списки будут вносить сведения об изменении места жительства людей, приводит Zn.ua слова главы ЦИК.

По словам Слипачук, в нашей стране насчитали 29 миллионов 897 тысяч 548 избирателей.

"…граждане, которые остались на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей имеют все юридические возможности изменить место голосования…", — отметила глава Центризбиркома.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).