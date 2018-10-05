Центральная избирательная комиссия избрала нового главу

Татьяна Слипачук / zib.com.ua

В пятницу, 5 октября, Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Татьяну Слипачук.

Решение было принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК.

В свою очередь Слипачук внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря, а по итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

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"В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября, Верховная Рада Украины приняла решение о назначении на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии.

Как известно, Верховная Рада Украины увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.