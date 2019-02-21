Выборы-2019: эксперт назвал причину высокого рейтинга Зеленского

Высокий предвыборный рейтинг Владимира Зеленского в опросах — это протест, считает эксперт / instagram.com/zelenskiy_official

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что высокий рейтинг шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в предвыборных соцопросах — это протест.

Украинцы просто устали от старых лиц в политике, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник не уверен, что Зеленский обязательно пройдет во второй тур президентской гонки, поскольку это будет во многом зависеть от того, кто будет считать голоса на местах, как будут защищать эти голоса, и не вывалят ли на шоумена что-то перед выборами.

"Поскольку мы видим, что Порошенко (действующий президент Петр Порошенко — Ред.) маневрирует и идет на нетривиальные ходы, как с Томосом или керченским кризисом. Это говорит о том, что Порошенко готов на все, чтобы остаться у власти", — заявил аналитик.

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоПо словам Романенко, его меньше всего беспокоит то, что у Зеленского нет политического опыта.

"Поверьте, в наших органах власти на очень серьезные позиции заводят людей, которые вообще ничего не умеют", — сказал он.

"От таких людей требуется выполнять только одну функцию — …"смотрящего", которому доверяют. В рамках нашей структуры, где у всех друг к другу высокий уровень недоверия, ставят нужного человека, пусть даже он вообще не профессионал", — добавил эксперт.

Ранее Центр Разумкова провел соцопрос и выяснил, что Владимир Зеленский лидирует среди электоральных предпочтений украинцев — за него готовы проголосовать 19% граждан, которые примут участие в президентских выборах.

Напомним, 21 января партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).