Во Львове на встречу с Порошенко массовку свозили школьными автобусами – СМИ

24 февраля 2019, 14:55

На мероприятие с участием "гаранта" утром выходного дня массово согнали бюджетнкив.

  • Во Львове на встречу с Порошенко массовку свозили школьными автобусам westnews.info
  • Во Львове на встречу с Порошенко массовку свозили школьными автобусам westnews.info
  • Во Львове на встречу с Порошенко массовку свозили школьными автобусам westnews.info
  • Во Львове на встречу с Порошенко массовку свозили школьными автобусам westnews.info
  • Во Львове на встречу с Порошенко массовку свозили школьными автобусам westnews.info

В субботу, 23 февраля, во Львове на встречу с президентом Украины Петром Порошенко на "Арену Львов" людей со всей области свозили школьными автобусами.

Как отмечает West News, высшее и среднее чиновничество, приехало на собственных авто, а вот рядовых учителей, медиков и мелких служащих довезли на "Школьниках".

Отмечается, что школьные автобусы были привлечены явно не по назначению. Чтобы "Арена Львов", где прошло заседание Совета регионального развития Львовской области, не выглядела пустой, на мероприятие утром выходного дня массово согнали бюджетнкив, в частности, педагогов.

Издание отмечает, что предвыборный пиар президента происходит за счет налогоплательщиков. Причем налогоплательщики за этот спектакль уже заплатили дважды. Сначала для школ закупили в концерне "Богдан", принадлежащий Петру Порошенко, "Школьники", а теперь их используют, чтобы свозить массовку под президента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко, выступая перед избирателями в городе Жолква, пообещал дать отпор "украинскому агрессору".

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Львов Петр Порошенко автобусы
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