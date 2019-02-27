Серьезный удар по Порошенко: политолог прокомментировал скандал вокруг украинской "оборонки"

Президент Петр Порошенко / Reuters

Расследование bihus.info о коррупции в оборонном секторе может стать серьезным ударом по предвыборным позициям президента Петра Порошенко, поскольку разрушает его патриотический имидж.

Такое мнение высказал политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в своей колонке на сайте журнала Новое время.

Как относится к скандалам с журналистами электорат, в частности, Порошенко? Само ядро электората слепо верит своему кандидату. Они несмотря ни на что будут его поддерживать, отвергая любые обвинения и критикуя журналистов. Но есть немало избирателей, которые колеблются. То есть сейчас готовы поддержать Порошенко с его патриотической позицией, и вдруг получают информацию о таких серьезных обвинениях в его адрес. Это может их оттолкнуть, и тогда они выберут кого-то из оппозиционных, или относительно умеренных кандидатов", - считает Фесенко.

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По его словам, несмотря на предпринимаемые командой президента усилия, "замять" скандал полностью не удастся, однако окружение Порошенко может запустить "параллельные версии", чтобы ослабить медийный эффект.

Ранее кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", - заявила Тимошенко, комментируя публикацию расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.