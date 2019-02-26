Порошенко пожаловался на российские хакерские атаки на ЦИК

ЦИК 24-25 февраля со стороны России атаковали хакеры, сообщил Петр Порошенко / Лига

Президент Петр Порошенко пожаловался, что Российская Федерация осуществила хакерские атаки на серверы Центральной избирательной комиссии.

Хакеры атаковали серверы ЦИК в воскресенье и в понедельник, 24-25 февраля, рассказал глава государства в Киеве на встрече с представителями IT-индустрии, пишет УНИАН.

По словам украинского лидера, со стороны России осуществлены DDoS-атаки.

Порошенко добавил, что Совет национальной безопасности и обороны нашей страны вместе со Службой безопасности Украины, департаментом киберполиции и американскими партнерами разработал механизм для киберзащиты Центризбиркома.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Петр Порошенко говорил, что российский президент Владимир Путин стремится вернуть Украину под влияние властей России, поэтому РФ пытается вмешиваться в украинские выборы.