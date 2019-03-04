Эксперт назвал единственный путь, как Порошенко может остаться в кресле президента

Петр Порошенко / president.gov.ua

В начале своей президентской карьеры Петр Порошенко хотел, чтобы одни – это большинство украинцев, его любили и восхищались, а другие – боялись и терпели.

"Все эти годы, запугивание Путиным и умелое стравливание тех и других было главной политической стратегией удержания власти Порошенко. Но к началу президентских выборов 2019 года оказалось, что все поменялось. Люди больше не могут терпеть такого президента, который за время своего правления стал самым богатым политиком –бизнесменом в самой нищей стране Европы и сформировал пирамиду элитной коррупции, и ручного управления. Подавляющее большинство украинцев категорически больше не хочет видеть Порошенко своим президентом", - пишет политолог Виктор Небоженко в своем Facebook.

По его словам, сейчас одни украинцы ненавидят или презирают такого президента - это сторонники Юлии Тимошенко, а другие - с него смеются и издеваются - это сторонники Владимира Зеленского.

"А те, не многие, кто будет голосовать за него - стесняются своего выбора и помалкивают.

Поэтому у Порошенко остается один путь – "смело" фальсифицировать президентские выборы, не думая о последствиях, ни для Украины, ни для себя лично", - добавил Небоженко.

Напомним, ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой во время чата в Главреде предупредил о масштабном подкупе накануне выборов.