Выборы в Украине: политолог рассказал о "кандидатах-торпедах"

"Кандидаты-торпеды" на выборах могут ударить по рейтинговому кандидату, сообщил эксперт / ZIK

Политолог и социолог Виктор Небоженко сообщил, что в выборах могут принимать участие "кандидаты-торпеды".

Задача "кандидатов-торпед" — один раз ударить по реальному рейтинговому кандидату и отойти в сторону, рассказал эксперт в интервью агентству Мир.

По словам собеседника, такой кандидат выходит и говорит: "Господин Порошенко (нынешний президент и кандидат в президенты на выборах-2019), у вас офшорные счета!", и Порошенко хватается за сердце: а вдруг, действительно, нашли счета.

"…Или другая кандидатка выходит: "Пане президенте, ваша жена — американская шпионка!". Или еще что-то такое откровенно глупое против Тимошенко или Зеленского (кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский — Ред.)… Вот такие "одноразовые" кандидаты, — это и называется "торпеда", — отметил социолог.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В конце декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже три кандидата отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).