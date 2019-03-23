Зеленский о Коломойском: он мне не хозяин

Владимир Зеленский сказал, что Игорь Коломойский ему не хозяин / Reuters

Кандидат в президенты на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский заявил, что бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский ему не хозяин.

С Коломойским нет никаких договоренностей насчет "службы", рассказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

По словам собеседника, ему неинтересно заниматься той деятельностью, где есть нечестные деньги или если нужно выполнять чью-то волю.

"…пишут о моей зависимости от господина Коломойского… У меня нет с ним никаких договоренностей, никаких подписей, никаких меморандумов по поводу того, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина", — сказал кандидат.

Ранее Владимир Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат в президенты говорил, что для того, чтобы вернуть территории, можно рассмотреть их культурно-языковые особенности. Также он выразил мнение, что полуостров вернется в состав Украины только тогда, когда в РФ сменится власть.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента — это рекордное количество. Позже четыре кандидата отказались принимать участие в избирательной гонке.

ЦИК должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко с 11 по 18 марта провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге Владимир Зеленский почти в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.