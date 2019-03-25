Без глаза Кремля: В Москве отказались направлять наблюдателей на президентские выборы в Украине

МИД РФ / Говорит Москва

В МИД РФ заявили о том, что отказались от направления наблюдателей на президентские выборы-2019 в Украине.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте интернет-ведомства. Согласно тексту, такое решение объясняется нежеланием подвергать наблюдателей из РФ "угрозе заведомого преследования" в пределах Украины.

"Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов", − считают в МИД РФ.

В ведомстве также добавили, что происходящее в Украине свидетельствует о том, что "Киеву есть что скрывать от международного сообщества и украинцев".

Напомним, ранее появлялась информация о том, что ОБСЕ включила в список краткосрочных наблюдателей на выборах-2019 россиян.