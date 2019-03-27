Зеленский одним постом поглумился над Вакарчуком, Порошенко и Тимошенко одновременно

Кандидат в президенты Украины, актер и шоумэн Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook изображение, которым потролил сразу нескольких украинских политиков.

В подписи к картинке он уточнил, что на снимок его сподвигло обращение Святослава Вакарчука.

Владимир Зеленский и участники Квартала 95 на заправке с хот-догами / Facebook Владимира Зеленского

"Чтобы не быть ПО Приколу, решили быть серьезными, как все", - подписал снимок Зеленский.

В фотографии и подписи к нему читатели увидели сразу множество отсылок, в том числе - тролинг обращения Вакарчука, призвавшего "голосовать ответственно и не по приколу".

Часть комментаторов увидела ироничную отсылку к Юлии Тимошенко, которая раньше также фотографировалась с хотдогом.

Некоторые отметили, что снимок очень похож на знаменитое фото группы The Beatles, на которой ливерпульская четверка была сфотографирована переходящей улицу Эбби-роуд.

Также читатели обратили внимание на то, что в фразе "по приколу" первые три буквы являются прописными и в результате образовывают аббревиатуру "Петр Алексеевич Порошенко". Также комментаторы предлагают улучшить снимок, например, добавить в него "плачущего мальчика".

Напомним, согласно последним опросам кандидат Владимир Зеленский почти в три раза опережает своих соперников Юлию Тимошенко и Юрия Бойко.