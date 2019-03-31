За Зеленского голосовали на юге и в центре Украины, Порошенко провалился на востоке - экзит-пол

Выборы 2019 / УНИАН

Победивший в первом туре кандидат Владимир Зеленский наибольшей поддержкой избирателей пользовался на юге (40,1%) и центре Украины (36,2%).

Наименьшую поддержку ему продемонстрировали жители западной части страны – там за него отдали голоса 20,9% среди всех пришедших на избирательные участки.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины.

Действующий глава государства наибольшую поддержку получил в столице – 29,6%, ненамного отстали западные регионы (26,4%). Меньше всего голосов Петр Порошенко получил на востоке Украины – всего 10,1%.

За лидера Батькищины Юлию Тимошенко активнее всего голосовали в северных и западных областях страны – 17,6% и 16,9% соответственно. Как и Порошенко, Тимошенко получила меньше всего голосов у жителей восточной части страны – только 6,1% от количества участвовавших избирателей.

Данные кандидатов, которые сумели преодолеть барьер в один процент голосов, выглядят следующим образом:

Ранее сообщалось, что что Тимошенко и Зеленский могут договориться об объединении голосов во втором туре президентских выборов.

Экзит-пол ТСН был проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Во время проведения экзит пола было опрошено около 20 тысяч избирателей от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.