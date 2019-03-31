"Важнее, кто контролирует парламент": в РФ оценили результаты экзит пола в Украине

Объявлены результаты экзит полов в Украине / УНИАН

Необходимо понять то, как президентские выборы в Украине отразятся на ходе голосования в Верховную Раду, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

"Украина – парламентско-президентская республика, поэтому важнее, кто контролирует парламент", – считает он.

По словам депутата, вторая интрига заключается в том, сможет ли лидер президентской гонки мобилизовать достаточное количество своего электората.

Третьим фактором он назвал то, как на ходе выборов отразятся зафиксированные нарушения.

"Например, резкий рост явки на востоке Украины. По состоянию на 15:00 ЦИК фиксировала в Донецкой области явку 44,35%, в Луганской – 44,49%. И это при том, что "ЛДНР" официально не участвуют в выборах... Аналогично в 2014 году на 15:00 явка составляла 10,8% по Донецкой и 16,9% по Луганской областям", – добавил Белик.

В свою очередь член Совета Федерации Ольга Ковитиди считает, что предварительные итоги выборов свидетельствуют об усталости людей от действующей власти и от затянувшегося экономического и политического кризиса, передает rt.com.

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"Неуверенный в завтрашнем дне народ хочет прекращения конфликта в Донбассе, согласия и стабильности. Очень хочется, чтобы очередной президент Украины услышал народ",— отметила она.

Напомним, по данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.