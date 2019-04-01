Российского журналиста Дождя не пустили в здание ЦИК

Активисты заявили, что сотрудник СМИ искажает информацию.
Журналиста российского телеканала Дождь не пропустили к зданию Центральной избирательной комиссии и вытолкали с площади, на которой находится учреждение.
Как сообщает Укринформ, журналисту не дали возможности снять сюжет активисты, которые собрались у ЦИК.
Отмечается, что россиянина обвинили в искажении фактов. Активисты уверяли, что он в сюжете намеревался рассказать о результатах экзит-полов, которые, по словам сотрудника Дождя, сфальсифицированы действующим президентом. Он на камеру утверждал, что собравшиеся принадлежат к штабу Юлии Тимошенко и планируют оспаривать результаты выборов.
На инцидент отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка отвели российского журналиста в сторону, чтобы проверить его личные данные.
В видео присутствует ненормативная лексика!
И такое бывает
Такое иногда случается во время прямого эфира. (В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке)Опубликовано Телеканал Дождь Воскресенье, 31 марта 2019 г.
Напомним, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал предателями тех избирателей, которые на выборах отдали свой голос за лидера гонки Владимира Зеленского, и призвал в них стрелять.