"Война еще не окончена": знаменитости поздравили Зеленского с победой в первом туре

Камалия решила не скрывать, кого поддерживает на выборах президента / Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Кандидата в президенты Владимира Зеленского, который после обработки свыше 90% протоколов ЦИК является лидером президентской гонки и выходит с большим отрывом во второй тур вместе с Петром Порошенко, поздравили звезды шоу-бизнеса.

Певица Камалия написала в Instagram, что рада успеху Зеленского и поддержала его на выборах, но праздновать победу не стоит, поскольку предстоит бой с опытным в политических играх противником.

"Победа в первом раунде - это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Владимира Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка", - написала Камалия.

Исполнительница убеждена, что сторонники Зеленского должны активно агитировать за своего кандидата, чтобы "выиграть войну".

/ Фото: Instagram/kamaliyaofficial

С победой поздравил Зеленского российский певец и композитор Алексей Лебединский, известный как Профессор Лебединский.

"Я поздравляю Украину с тем, что есть честные выборы! Поздравляю Володю, в которого я лично верю, с первой победой! Урааааа! Держу кулачки дальше за него", - написал музыкант в Facebook.

Лебединский раскритиковал своего друга, журналиста Айдера Муждабавева, который призвал стрелять в избирателей Зеленского и назвал их предателями.

"А стукнутый неофит Муждабаев, "новоиспеченный украинец", еще недавно долго работавший себе в московии замглавреда большой российской провластной газеты, назвал 83 процента жителей Украины предателями и уже собрался стрелять их, несогласных, и дробить Украину. Скриншоты видели? То есть 17 процентов населения, поклонники Порошенко, должны взять пулеметики и расстрелять остальные 83 за тупость и предательство... Ну, что ж, это так мило", — добавил он.

Лидер группы Тартак Александр Положинский заявил, что не является ярым поклонником шоумена, но понимает, почему он стал лидером президентской гонки.

"Господа, а что вас, извините, удивляет? Мужчина лет 15, если не больше, доминирует на нескольких телевизионных каналах, в том числе — на самых рейтинговых. За это время в программах и фильмах регулярно появляется в компании звезд — российских и украинских. Постоянные шутки на политические темы. На его шоу всегда присутствуют известные политики и госслужащие высокого ранга. Снимается в главной роли в политическом сериале, в котором, насколько мне известно, предлагает простые решения сложных проблем", - написал он в Facebook.

По мнению Положинского, политика действующего президента послужила причиной победы Зеленского. Он добавил, что даже негатив в его сторону для этого кандидата оборачивался симпатиями избирателей.

К этому добавьте поток негатива на этого кандидата, который, по моему мнению, сработал не в минус, а в плюс. К этому добавьте все нерешенные проблемы, неоправданные надежды и наказаные преступления. Вспомните о янтаре и "евробляхах". Об убитых активистах. Об осужденных добровольцах. О неосвобожденных заложниках..." — продолжил он.

Ранее Оля Полякова поздравила кандидата и шоумена Владимира Зеленского. Мы живем в интересное время, отметила Суперблондинка.

Также Наташа Королева своеобразно поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019. Впрочем, певица отмечает, что радоваться пока рано: впереди второй тур.