"Старые политики - отработанный материал": Политолог объяснил, почему Зеленский разгромил конкурентов

Владимир Зеленский / Facebook-страница шоумена

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог в эксклюзивном комментарии для Главреда, дал разъяснение по поводу того, почему шоумен Владимир Зеленский в первом туре выборов президента Украины 2019 получил гигантское количество голосов от украинцев.

"Столь высокий уровень поддержки Зеленского объясняется тем, что произошел мировоззренческий выбор украинцев. Народ Украины уже так устал от этих дрянных заплесневелых галушек, что решил разбить макитру вместе с галушками. Все эти "порошенки", "тимошенки", "гриценки", "смешки" – это засаленная колода карт. Все это уже сто раз было. Все это – уже отработанный материал", – заявил эксперт.

Соскин также полагает, что из всех почти четырех десятков кандидатов в президенты лишь Зеленскому и его команде удалось достучаться к людям, сложившимся как личности уже в независимой Украине.

Читайте такжеСтарые политики как "дрянные заплесневелые галушки": в чем кроется причина успеха Зеленского"Поэтому люди и голосуют за человека вне системы, который, в любом случае, имеет команду, работает в совершенно новой модели – в социальных сетях, открыто. Зеленский пробил прослойку между верхушкой и народом, и вошел в поле людей, которые сложились после обретения независимости Украиной. Они всегда были молчаливы и никогда не имели шансов провести своего человека. Зеленский стал их выбором, они решили рискнуть. Уже три революции сделали, а никак не можем поменять полностью коррумпированную власть. Зеленский – это новый подход народа к выводу новых людей в правящий слой", - рассказал эксперт.

И, как утверждает, Соскин - последний по порядку, но не по важности фактор невероятного успеха Зеленского на выборах президента 2019 - коррупция и половинчатая политика нынешних властей Украины.

"Плюс – люди устали от войны. Все эти милитарные вопли Порошенко и его окружения, в частности, Турчинова, с параллельным воровством и ложью достали всех. В век информационной революции люди, которые хотели, во всем уже давно разобрались. Порошенко и его группе не удалось установить информационную диктатуру, к счастью", - подытожили

Напомним, ранее Социолог рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента.

По состоянию на 15.05 2 апреля в Центризбиркоме обработали 99.34% протоколов. Первое месте крепко удерживает, как и ранее, Владимир Зеленский 30.22% (5 666 377 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 15.93% (2 986 664 голосов).