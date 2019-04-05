Порошенко назвал желаемые этапы стадионных дебатов с Зеленским

Петр Порошенко хочет провести стадионные дебаты с Владимиром Зеленским в три этапа / Reuters

Действующий президент и кандидат на этот пост на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко предложил провести стадионные дебаты со своим конкурентом на избирательной гонке Владимиром Зеленским в три этапы.

На первом этапе дебатов нужно обсудить, в частности, укрепление безопасности украинского государства, рассказал Порошенко после сдачи анализов в киевском НСК Олимпийский, пишет Эспрессо.

По словам украинского лидера, на втором этапе можно было бы обсудить внешнюю политику нашей страны.

"Было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции относительно полномочий верховного главнокомандующего, о программе укрепления обороны и безопасности… И третий этап дебатов — о защите конституционных прав и свобод украинских граждан", — сказал президент.Читайте также"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетей

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов в Украине 2019. Центризбирком подсчитал 100% протоколов, лидером оказался Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а третье место занимает лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах никто из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, и ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.

Позже Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором позвал президента на дебаты на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и выдвинул ряд условий, в частности, о сдаче анализов. Глава государства принял вызов оппонента. Зеленский и Порошенко 5 апреля сдали анализы.