Психолог рассказал, в какой образ вошел Порошенко

6 апреля 2019, 07:38

Президент часто показывает эмоции грусти, отметил эксперт.

Психолог сообщил, что Петр Порошенко показывает образ отца
Петр Порошенко показывает образ отца, полагает психолог / Главред

Психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что президент и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко демонстрирует образ отца, который устал от забот и бед.

Действующий украинский лидер достаточно часто показывает эмоции грусти, он медленный в движениях, рассказал Ким в эфире ObozTV, проанализировав видеообращения Порошенко к кандидату в президенты и шоумену Владимиру Зеленскому.

По словам собеседника, президент выглядит уставшим, разница в возрасте между обоими кандидатами более 10 лет, но Зеленский воспринимается как молодой политик, а Порошенко — как мудрый и опытный, хотя ему еще нет 60 лет (Зеленскому — 41 год, а Порошенко — 53).

"…Порошенко достаточно часто демонстрирует эмоции грусти, он медленный в движениях. Действующий президент показывает образ отца, уставшего от забот и бед, который должен реагировать на сына-подростка Зеленского", — заявил эксперт.Читайте также"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетей

Напомним, в Украине прошел первый тур выборов президента 2019 — украинцы проголосовали 31 марта, позже в Центральной избирательной комиссии посчитали 100% протоколов и выяснили, что победа досталась Владимиру Зеленскому.

На втором месте на выборах 2019 расположился Петр Порошенко, а на третьем оказалась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Никто из кандидатов в президенты не набрал более половины голосов, и в ЦИК анонсировали второй тур выборов в Украине 2019. Новый этап избирательной гонки запланирован на 21 апреля.

После этого Зеленский опубликовал видео, в котором обратился к Порошенко и позвал на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал выполнить несколько условий, в том числе сказал о необходимости обоим сдать анализы. Действующий глава государства принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Валентин Ким выборы-2019
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