"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским

6 апреля 2019, 10:35

На Зеленского нет компромата, отметил эксперт.

Политолог полагает, что Петру Порошенко для победы над Владимиром Зеленским в выборах 2019 нужны
Петру Порошенко для победы над Владимиром Зеленским в выборах 2019 нужны "убийственные козыри", полагает политолог

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин полагает, что действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко мог бы выиграть на выборах президента в Украине 2019 при наличии "убийственных козырей", но у него нет туза в рукаве.

Ситуацию мог бы спасти экстраординарный способ, но компромата на соперника Порошенко на выборах 2019 Владимира Зеленского нет, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, украинского лидера можно сравнить с бегемотом или носорогом — только он развернется в одну сторону, Зеленский подбегает с другой стороны и выигрывает.

"И сегодня уже у Порошенко нет убийственных козырей. И ему нужно, чтобы еще в рукаве был туз. А его нет. Ситуацию мог бы спасти экстраординарный способ. Но компромата на Зеленского нет", — отметил аналитик.

По его словам, нет никакой информации, которая могла бы дискредитировать Зеленского — он нормальный, не извращенец, бизнесмен, который все заработал сам и у него очень интеллигентная семья.

Соскин подчеркнул, что отсутствие у кандидата опыта руководства страной не является минусом.

Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит"…Например, на днях в Словакии победила никому неизвестный адвокат Зузана Чапутова. А до этого Дональд Трамп стал президентом США, хотя ранее никто этого и предположить не мог", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме подсчитали 100% протоколов и выяснили, что больше всего голосов набрал Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а третье место досталось лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.

На выборах 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в Центризбиркоме анонсировали второй тур. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.

После этого народный депутат Сергей Лещенко утверждал, что теневой штаб украинского лидера использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Соскин выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:12
Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация
11:01
Лорак, Maruv и Тодоренко: украинские звезды зажгли на музыкальной премии в России Фото
10:58
Почему армия выразила протест Порошенко мнение
10:35
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
10:19
"В стриптиз подалась?": Глюкоза ошарашила сеть полуголым видом
10:09
Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье Видео
09:41
Почему мы до сих пор не знаем, за что выступает Зеленский? мнение
09:02
Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день Видео
08:37
Украинский цирк все равно лучше российского кладбища мнение
08:20
Экс-депутат Госдумы рассказал о расколе в Кремле из-за выборов в Украине Видео
07:53
У Зеленского раскрыли его действия в случае победы на выборах Порошенко Видео
07:38
Психолог рассказал, в какой образ вошел Порошенко Видео
07:25
"Провал" доллара: курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
07:15
Порошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит
06:56
Зеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса" мнение
06:32
Астролог рассказал о планах Путина на Донбассе
06:05
Показала все и сразу: Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном наряде
05:29
"Порвет всех": астролог назвал победителя президентских выборов Видео
04:58
Цены подскочили на 40%: эксперт рассказал о новом подорожании продуктов Видео
04:10
"Бомба": Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье
03:33
"Не конец света": эксперт предупредил, когда каждый день будут катастрофы Видео
02:01
Украинец в руках пытался пронести в Беларусь 150 попугаев: опубликованы фото и видео Видео
01:09
Возможен ли союз России и Китая - Foreign Affairs
01:03
В Москве ушел из жизни экс-глава ФСБ и предшественник Путина
00:41
Названа дата боя Усика и Такама
00:25
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать, а что нужно Видео
05 апреля, пятница
23:59
Общественное обещает устроить "мясорубку" между Зеленским и Порошенко Видео
23:38
Журнал Time поместил на обложку возвышающего над земным шаром Путина
23:13
Скандал в Европарламенте: ОБСЕ обвинили в пророссийской цензуре
22:47
"Требуем содержания": Вакарчук записал видеообращение о батле Зеленского и Порошенко Видео
22:23
Омелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения с Россией
21:59
"Легализует" санкции против РФ: в Украине прокомментировали решение ВТО
21:51
В штабе Зеленского озвучили решение по дебатам на Олимпийском Видео
21:26
"Путин скачет на медведе": Шнуров написал стих о политическом цирке
21:18
Отмена томоса: в ПЦУ ответили на кляузу Онуфрия Варфоломею Видео
20:56
Порошенко отказался комментировать аферы Кононенко в энергетике
20:35
"Не стреляйте в музыканта": в Виннице нервный посетитель ресторана всадил в солиста 11 пуль
20:22
"На колени перед Путиным не встанет": политтехнолог Зеленского раскрыл планы кандидата
19:58
"Я уже набил руку": бравший кровь у Зеленского врач рассказал о съемках в Сватах Видео
19:56
Садовый рассказал о планах Самопомочи на выборах в Раду
19:30
В Еврокомиссии спрогнозировали работу с будущим президентом Украины
19:13
Тимошенко ответила Зеленскому на предложение стать "гарантом" на дебатах с Порошенко Видео
19:08
В Олимпийском будут водить экскурсии в комнату, где Порошенко сдавал анализы Видео
18:41
В Минобороны закупили "рюкзаки Авакова" вдвое дешевле
18:37
Ограничение транзита: в ВТО подтвердили поражение Украины в споре с РФ
18:07
Зеленский объяснил причину разных дат в результатах анализов Видео
17:39
Главврач наркологической клиники рассказал о результатах анализов Порошенко Видео
17:27
В Нафтогазе засекретили контракт Коболева с внушительной зарплатой
17:08
Дебаты Зеленского и Порошенко обойдутся в 1 млн долларов – Аласания Видео
17:05
Использовал IQOS целый год. Как это сказалось на здоровье. Преимущества и недостатки новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться