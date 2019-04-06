"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским

Петру Порошенко для победы над Владимиром Зеленским в выборах 2019 нужны "убийственные козыри", полагает политолог

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин полагает, что действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко мог бы выиграть на выборах президента в Украине 2019 при наличии "убийственных козырей", но у него нет туза в рукаве.

Ситуацию мог бы спасти экстраординарный способ, но компромата на соперника Порошенко на выборах 2019 Владимира Зеленского нет, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, украинского лидера можно сравнить с бегемотом или носорогом — только он развернется в одну сторону, Зеленский подбегает с другой стороны и выигрывает.

"И сегодня уже у Порошенко нет убийственных козырей. И ему нужно, чтобы еще в рукаве был туз. А его нет. Ситуацию мог бы спасти экстраординарный способ. Но компромата на Зеленского нет", — отметил аналитик.

По его словам, нет никакой информации, которая могла бы дискредитировать Зеленского — он нормальный, не извращенец, бизнесмен, который все заработал сам и у него очень интеллигентная семья.

Соскин подчеркнул, что отсутствие у кандидата опыта руководства страной не является минусом.

Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит"…Например, на днях в Словакии победила никому неизвестный адвокат Зузана Чапутова. А до этого Дональд Трамп стал президентом США, хотя ранее никто этого и предположить не мог", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме подсчитали 100% протоколов и выяснили, что больше всего голосов набрал Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а третье место досталось лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.

На выборах 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в Центризбиркоме анонсировали второй тур. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.

После этого народный депутат Сергей Лещенко утверждал, что теневой штаб украинского лидера использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.