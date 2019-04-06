Зеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса"

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

6 апреля 2019, 06:56

Выиграть Петру Порошенко на выборах помог бы компромат на Владимира Зеленского. Но его нет.

Порошенко Зеленский дебаты на НСК
Порошенко и Зеленский собрались провести дебаты на НСК Олимпийский / Главред

Дебаты уже идут, но фактически они уже происходят в нестандартной форме. И кандидаты уже начали использовать свои фишки. Сдали анализы – один в частной лаборатории, а второй – в государственной. И уже видно, что Владимир Зеленский - это капитализм. А Петр Порошенко – государственный социализм.

Но если говорить серьезно, то Порошенко уже проигрывает. Он играет по правилам композиции Зеленского. Ведь кроме стадиона и анализов он предлагает, чтобы Тимошенко стала модератором дебатов. А для Порошенко – это как укус кобры, смерти подобно. И опять Зеленский посадил его в "позу лотоса". А дней до второго тура остается все меньше, и он все больше превращает предыборную гонку в шоу.

Читайте также"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачникаПорошенко можно сравнить с бегемотом или носорогом. Только он развернется в одну сторону. А Зеленский уже с другой стороны подбегает и выигрывает. Как аналогию можно привести боксерский поединок – Зеленский выигрывает легкими ударами тактично, набирая очки и, не теряя свое преимущество.

И сегодня уже у Порошенко нет убийственных козырей. И ему нужно, чтобы еще в рукаве был туз. А его нет. Ситуацию мог бы спасти экстраординарный способ. Но компромата на Зеленского нет. Ничего такого нет, чем можно дискредитировать кандидата. Он нормальный, сексуально-ориентированный, не извращенец, предприниматель. Который все заработал сам. У Зеленского очень интеллигентная семья. А что касается отсутствия опыта руководства страной, то это отнюдь не минус. Например, на днях в Словакии победила никому неизвестный адвокат Зузана Чапутова. А до этого Дональд Трамп стал президентом США, хотя ранее никто этого и предположить не мог.

Ничего не может повлиять на несколько миллионов избирателей. Избиратели большинства кандидатов, проигравших в первом туре, будут голосовать за Зеленского.  Плюс еще 10-15 процентов молодежи – предварительное исследование показало, что именно столько людей колебались – идти им на выборы или нет. Теперь они точно придут. А кто придет голосовать за Порошенко? Никто. Ведь у него одни неудачи.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты Олег Соскин выборы-2019
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