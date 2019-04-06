Центризбирком обнадежил скорым объявлением официальных итогов первого тура выборов

ЦИК объявит результаты выборов / "Хвиля"

В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты голосования в первом туре президентских выборов.

"7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в анонсе ЦИК.

Отметим, что на основании протоколов окружных избирательных комиссий ЦИК должен составить собственный сведенный со всех округов протокол о результатах голосования граждан на выборах 31 марта.

Читайте такжеСоциолог рассказала, чем выборы 2019 отличаются от предыдущих

В нем должна содержаться информация количестве проголосовавших, неиспользованных, недействительных и действительных бюллетеней и голосов за каждого из кандидатов.

Согласно закону, избранным кандидатом считается тот, кто получил более 50% голосов, если же такого нет, то на третье воскресенье от дня выборов назначается второй тур, куда выходят два кандидата, получивших больше других голосов.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента 2019. В ЦИК подсчитал 100% электронных протоколов и опубликовали результаты на своем сайте — победил Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, а на третьем расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.