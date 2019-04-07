"Мне грустно за Порошенко": французский философ рассказал о встрече с Зеленским

Леви изменил мнение о Зеленском после личной встречи / Фото: yes-ukraine.org

Французский философ и публицист Бернар-Анри Леви поделился подробностями встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

В колонке для Нового времени он рассказа, что президент Петр Порошенко опосредованно поспособствовал решению фронтмена студии 95 квартал Владимира Зеленского баллотироваться на должность главы государства.

В беседе с Леви Зеленский сознался, что лично знаком с Порошенко. Шоумена приглашали в команду президента год назад, и это натолкнуло его на мысль о самостоятельном походе в политику.

Читайте такжеГриценко поговорил с Зеленским "глаза в глаза""Также были беседы с его приятелем Вакарчуком, украинским Боно, который долго поддерживал ожидание выдвижения своей собственной кандидатуры, прежде чем отказаться от этого и, в каком-то смысле, передать эстафету ему", — написал Бернар-Анри Леви.

Француз отметил, что после общения изменил мнение о Зеленском и для себя сделал вывод, что "Зеленский стоит большего, чем его карикатура".

"Но мне грустно за Петра Порошенко, с поражением которого мне трудно смириться… " – добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшегося 31 марта, по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий. За шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей.