Названы первые решения Зеленского после победы на выборах

Владимир Зеленский / Reuters

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвала первые шаги после победы на выборах.

Об этом в интервью LIGA.net сообщили идеолог предвыборной кампании Руслан Стефанчук и эксперт штаба с экономических вопросов Даниил Гетманцев.

В перечень первых шагов Зеленского на посту президента Украины входят:

Пригласить Великобританию и США в нормандский формат. Провести прямые переговоры с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией. Устранить конкуренцию между Минобороны и Генштабом. Назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда. Предложить Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров. Внести в Раду экономический блок законопроектов. Пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский хочет, чтобы амнистия стартовала с 2020 года и попросит Раду ратифицировать конфенцию MCAA о международном обмене налоговой информацией - это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей. Внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Неофициально называют такие имена: МИД - экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. СБУ - Игорь Смешко. Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии. Идея - урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции; процедура отзыва нардепов; процедура импичмента президента. Провести аудит государства. Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение 3-4 месяцев. Внедрить "секретный план" для Рады. Посколько большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, "которые многих удивят". Реформировать Администрацию президента. Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок". Обещает рассекретить список гостей АП.

Ранее бывший министр экономики Виктор Суслов предупредил, что для кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского в случае победы на выборах 2019 главная опасность лежит в кадровой плоскости.