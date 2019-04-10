Порошенко и Ко могут подставить Зеленского после его победы на выборах - эксперт

Ключевая опасность для Владимира Зеленского в случае победы на выборах 2019 находится в кадровой плоскости, сообщил экс-министр / 95 квартал

Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что для кандидата в президенты и шоумены Владимира Зеленского в случае победы на выборах 2019 главная опасность лежит в кадровой плоскости.

В случае победы на выборах президента Украины 2019 успех или неудача Зеленского будут определяться решением кадровых вопросов, уровнем выполнения функций гаранта и готовностью не выходить за пределы своих конституционных полномочий, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Зеленский имел бы шанс стать успешным президентом, если бы смог назначить на все основные должности, которые от него зависят, профессиональных и честных людей, которые были бы более компетентны, чем он сам, по всем узким политическим, экономическим и юридическим направлениям.

"Главная опасность лежит именно в кадровой плоскости. Вот представьте себе, что произойдет, если победит Зеленский… Он станет президентом в окружении чужой и явно враждебной команды. И в руках этой команды все еще будет курс гривны и печатание денег, доходы и расходы бюджета, коммунальные тарифы и цены на газ, социальная политика, обслуживание долгов и дефолт…", — отметил аналитик.

Суслов предупредил, что нового президента могут очень быстро дискредитировать в случае саботажа со стороны этой команды.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур"Поэтому очень важно иметь план действий на период передачи власти. Здесь неизбежны компромиссы, которые нужно готовить уже сейчас", — заявил эксперт.

Экс-министр также не исключает, что в случае победы на выборах 2019 в Украине граждане могут увидеть совсем другого Зеленского — не народного президента, а жесткого и циничного бизнесмена.

"Ведь при желании шахматную партию даже в абсолютно выигрышной позиции можно проиграть. Переговоры об условиях "сдачи" выборов возможны. И "сдача" возможна. И предвыборные дебаты можно проиграть умышленно. И свои набранные голоса можно не защищать. Тогда в стране ничего не изменится. Просто станет на одного миллиардера больше…", — полагает он.Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия огласила официальные результаты выборов 2019 — больше всего голосов набрал Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а третье место завоевала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов 2019 Украина 2019 никто из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов президента Украины 2019 запланирован на 21 апреля.

Ранее российский оппозиционер, депутат Государственной думы Российской Федерации говорил Главреду, что Кремль очень Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.