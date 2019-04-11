На Донбассе и Галичине зафиксировано аномально много голосов в пользу Порошенко

В ряде регионов на участках зафиксирована аномальная симпатия избирателей к Порошенко / УНИАН

Свыше сотни участков в Донецкой и Львовской областях продемонстрировали аномально высокую явку избирателей, где у президента Петра Порошенко данные по количеству голосов существенно отличаются от средних показателей по региону.

Как сообщает Страна, это может свидетельствовать о массовых фальсификациях в пользу действующего главы государства.

Журналисты отмечают, что средняя явка в Донецкой области составила 59,5 %. За Петра Порошенко в области были отданы 12,6 % голосов. При этом на 48 участках была показана явка больше 90% избирателей, а на восьми – и вовсе 100%. На всех этих избирательных участках показатель голосов за Порошенко от двух до пяти раз превышает средний процент голосов за этого кандидата в президенты. При этом симпатии избирателей к Тимошенко и Зеленскому в различных регионах Донецкой области существенно не отличаются.

По данным ЦИК, в трех округах Донецкой области действительно был показан аномальный результат в пользу Порошенко. Это 45, 51 и 52 округа, в них результат Порошенко составил 26,7-28,6 % голосов, что более чем в два раза превышает средний показатель по области.

Аналогичную картину продемонстрировала Львовская область. Здесь явка составила 68,9%, а на 28 участках – 80-90%. На всех участках с чрезмерно высокой явкой у Порошенко зафиксирован явно завышенный процент симпатий избирателей. Некоторые участки умудрились показать 65% процентов поддержки Порошенко - при среднем показателе по области 35,2% голосов избирателей.

Примечательно, что у действующего президента уровень поддержки во Львовской области на 10% выше, чем, например, в соседней Тернопольской и в Киеве. Именно в этой области глава государства является лидером избирательной гонки.

Журналисты подчеркивают, что такая высокая явка на западе Украины кажется подозрительной, поскольку именно из этого региона уехало наибольшее количество трудовых мигрантов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшегося 31 марта, по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий.