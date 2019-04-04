ЦИК в резком тоне вынес вердикт по поводу дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском

вывеска ЦИК / "Хвиля"

Центризбирком вынес свой вердикт по поводу места проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, прошедшими во второй тур – Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

"Теледебаты за счет средств бюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами, продолжительностью не менее 60 минут. Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины", — говорится в заявлении ЦИК, опубликованном в соцсети Facebook.

Кроме того, в Центризбиркоме заявили, что на данном этапе проводить дискуссии между кандидатами о месте проведения и условиях проведения дебатов − незаконно как минимум до официального назначения второго тура выборов.

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов в первом туре выборов президента Украины победил с большим с отрывом шоумен Владимир Зеленский. Вскоре он записал видеобращение, в котором бросил вызов на дебаты действующему президенту Петру Порошенко. По идее Зеленского, дебаты нужно организовать в присутствии прессы на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Буквально через несколько часов Порошенко опубликовал в Facebook видеоответ Зеленскому, в котором высказал согласие участвовать в дебатах на Олимпийском. Далее, Зеленский записал новое видеобращение - на этот раз к лидеру фракции и партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Шоумен призвал ее стать "гарантом и арбитром" на его дебатах с Порошенко.

Зураб Аласания, глава Общественного вещания, отдельно напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении избирательного законодательства Украины.