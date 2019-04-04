Дебаты на Олимпийском: свою позицию высказали ЦИК и НОТУ / кадр из видео

Предстоящие дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко всерьез собрались проводить на НСК Олимпийский.

Насколько это законно и есть ли для этого технические возможности – прокомментировали заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко и глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

В частности, Радченко напомнил, что с проведением дебатов придется подождать до официального объявления второго тура выборов президента Украины 2019. А это произойдет не раньше, чем будут подсчитаны все бюллетени с мокрыми печатями, но не позже 10 апреля (по закону).

Читайте также"И проигравшего скормить львам на арене": соцсети взорвались после согласия Порошенко на дебаты с Зеленским на стадионеПри этом представитель ЦИК назвал такие дебаты предвыборной агитацией – и платить за нее (то есть за аренду стадиона, технику и пр.) каждому кандидату придется из карманов своего избирательного фонда. Деньги украинских налогоплательщиков в этом процессе задействованы не будут.

В свою очередь Аласания заверил, что технических преград для проведения дебатов на Олимпийском нет: Общественное может организовать проведение мероприятия где угодно. Нужно только определиться поскорее, чтобы осталось время на подготовку.

По его словам, к нему с подобными заявлениями пока никто не обращался.

При этом глава НОТУ подсчитал, что дебаты на Олимпийском могут обойтись вдвое дороже, чем в студии.

"…Нам нужно согласие ЦИК. Иначе мы нарушаем закон. Мы можем сделать на стадионе что угодно, где угодно – но тогда это не будет считаться дебатами. А вот если ЦИК утвердит, тогда – да", – прокомментировал Аласания.

Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019, но официально их еще не оглашали. Центризберком, по состоянию на утро 4 апреля, завершил электронную обработку 100% бюллетеней. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).