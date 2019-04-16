Социологи составили список главных ожиданий украинцев от нового президента

Прошедшие во второй тур Владимир Зеленский и Петр Порошенко / коллаж УНИАН

Сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос и выяснили - чего сильнее всего желают и ожидают украинцы в первые сто дней правления победителям президентских выборов 2019.

а) 39,1% опрошенных хотят снижения коммунальных тарифов; б) 35,5% - подачи в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента; в) 32,4% — начала/ускорения расследования самых масштабных коррупционных преступлений; г) 23,3% — начала переговоров с Россией; д) 18,4% — понижения зарплат чиновникам; е) 16,4% — начала переговоров со странами Евросоюза и США по вопросу Донбасса.

Опрос проводился сотрудниками КМИС в период с 9 по 14 апреля 2019-го. Участие в нем приняли 2004 респондента. Погрешность составляет не более 3,3%.

Напомним, ранее социологи узнали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко, а также то, за какие партии украинцы хотят голосовать на выборах в Раду.