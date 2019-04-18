Зеленский в эфире ток-шоу Право на владу: онлайн-трансляция (событие завершено)

Право на владу посетил Зеленский / пресс-служба 1+1

Кандидат в президенты Владимир Зеленский стал гостем политического ток-шоу Право на владу в эфире телеканала 1+1.

Прямой эфир транслируется в YouTube.

Вместе с ведущими проекта Право на владу Натальей Мосейчук и Сергеем Ивановым вопросы кандидату в президенты будут задавать известные украинские журналисты: шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, главный редактор интернет-портала РБК-Украина Сергей Щербина, журналист Дмитрий Гордон, корреспондент интернет-издания TheБабель Мария Жартовская, генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. Также к дискуссии присоединится руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Напомним, в минувший четверг, 11 апреля, Петр Порошенко внезапно приехал в студию телеканала 1+1 в эфир передачи Право на власть. По его словам, визит был совершен ради того, чтобы лично пригласить Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром выборов президента Украины.

Впоследствии группа 1+1 медиа подала на Петра Порошенко в суд с просьбой признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены президентом.