Подсчет голосов: ЦИК обнародовала первые официальные данные

Информация опубликована на официальном сайте комиссии.
ЦИК обнародовала первые официальные данные по результатам второго тура выборов президента Украины 2019.
Комиссия обработала 1,61% бюллетеней. И на данный момент лидирует шоумен и бизнесмен Владимир Зеленский: у него 70,94% голосов.
За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 26,71% избирателей.
Недействительными на данный момент признаны 2,33% бюллетеней.
Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.
Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.
Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.