Подсчет голосов: ЦИК обнародовала первые официальные данные

ЦИК обнародовала первые официальные данные

ЦИК обнародовала первые официальные данные по результатам второго тура выборов президента Украины 2019.

Комиссия обработала 1,61% бюллетеней. И на данный момент лидирует шоумен и бизнесмен Владимир Зеленский: у него 70,94% голосов.

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 26,71% избирателей.

Недействительными на данный момент признаны 2,33% бюллетеней.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.