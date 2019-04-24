"Требует расследования": журналист заявил о фальсификациях на выборах в Донецкой области

Журналист подозревает избирательные комиссии Донецкой области в фальсификации выборов / Reuters

Журналист Денис Казанский отметил любопытную деталь результатов голосования на выборах президента в Донецкой области, где за Петра Порошенко во втором туре проголосовало меньше жителей, чем в первом.

"Если в первом туре действующий президент набрал там 12,6%, то во втором - 10,6%. То есть, на 2% меньше. При том, что по всей стране наоборот. Картина просто не логична. Получается, что на Донетчине во втором туре к Порошенко не только не перешел ни 1% голосов кандидатов, не попавших во второй тур, но и еще его собственные избиратели резко изменили мнение и от него отвернулись. Очевидно, что это нонсенс", - написал Казанский в Facebook.

Согласно наблюдениям Казанского, в ряде округов Порошенко во втором туре потерял по несколько тысяч голосов в сравнении с первым туром. Он подчеркнул, что, например, на округе №52 за действующего президента проголосовало почти 11 000 человек, а во втором - только – 2787.

Читайте также"Однозначно будут": эксперт оценил фальсификации на выборах президента"Всего по области в первом туре за Пороха - 107 284, а во втором - 86 550. 20 тысяч человек растворились. Серьезно? Для сравнения, в соседней Запорожской области, где количество избирателей примерно такое же - картина ровно противоположная. В первом туре за Порошенко 76 510 голосов, а во втором - 100 289. Конечно же, это логично. Во втором туре голоса и должны прибавляться, а не исчезать", - отметил он.

Журналист добавил, что такие результаты голосования вызывают подозрения относительно наличия фальсификаций на выборах в данной области и требуют проверки.

Как ранее сообщалось, свыше сотни участков в Донецкой и Львовской областях продемонстрировали аномально высокую явку избирателей, где у президента Петра Порошенко данные по количеству голосов существенно отличаются от средних показателей по региону.

Напомним, в поселке Мангуш Донецкой области в полицию с письменным заявлением о фальсификации на выборах президента Украины 2019 обратились члены территориальной избирательной комиссии.