Зеленский оценил назначение даты инаугурации и "подколол" Раду

Владимир Зеленский прокомментировал долгожданное решение парламента / УНИАН

Новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Верховной Рады о назначении даты инаугурации на 20 мая.

Зеленский выразил надежу на то, что в дальнейшем Рада сможет принимать решения быстрее, чем в случае с определением даты его инаугурации.

"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал Зеленский в своем Twitter.

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Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

В штабе Зеленского подчеркнули, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.