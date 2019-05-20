"Никто не упал в обморок – уже хорошее начало": соцсети о инаугурации Владимира Зеленского

Зеленский с президентской булавой / Главред

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент присягнул на верность украинскому народу в ходе торжественного заседания Верховной Рады.

Также в ходе своего выступления он анонсировал роспуск Верховной Рады, призвал проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, написать Кабмин заявления на увольнение, а также уволить Грицака, Полторака и Луценко.

Соцсети обсуждают самую горячую инаугурационную речь в истории Украины.

"Ну, что, бодро. Теперь главное, чтобы эти 10 минут не стали самыми успешными за все 5 лет его президентства", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

Политолог Тарас Березовец остался неудовлетворенным речью нового президента и назвал произошедшее "узурпацией власти":

"Ну что, как я вчера предупреждал, Зеленский начал президентство с указа о досрочных выборах. Вчера многие в то, что он на это пойдёт, мне не поверили. Человек, только принявший присягу на верность Конституции и поклявшийся быть её гарантом, начинает свою каденцию с наглого её попрания. Теперь, если Верховная Рада проглотит это, так будет всегда. Причём не только со стороны гаранта, но и его окружения. То, что произошло, называется одним простым словом. Узурпация"

Российский журналист Саша Сотник отметил реплики Зеленского на русском языке:

"Эти "вшитые" обращения к Кремлю на русском языке - прекрасный ход. Путинисты кровью дрищут от такого. Вся их пропаганда обнуляется"

Алена Яхно отмечает, что ей хочется "плакать от отчаяния":

"Очень боюсь, что случится самое страшное: возвращение "автономных республик" на условиях Кремля. Он президент всего час, а мне уже хочется плакать. Не от счастья, от отчаяния"

Политолог Юрий Романенко отмечает, что новый президент сходу взял инициативу в свои руки, заявив о роспуске Рады:

"Зеленский их подвесил требованием принять законы о депутатской неприкосновенности, по выборам, по незаконному обогащению. Думаю, что с таким запалом он возьмет Раду и сформирует правительство. Инициатива осталась за ним"

Волонтер Юрий Касьянов посчитал церемонию удачной.

"Зеленский - президент. Пришёл пешком. Поцеловал Кошевого в прыжке. Сделал селфи с девушкой. Сказал (прочитал) отличную речь. Раздал кучу авансов. Распустил Верховную Раду. Молодец.

Со всем могу согласиться, и почти всё поддержать. Кроме одного - эту войну нельзя остановить, не идя на сделку с дьяволом. Вероятно, Зеленский это понимает, и поэтому говорит, что готов на всё. А мы готовы поступиться своей свободой и независимостью?.."

Журналитска Соня Кошкина отметила, что не удивлена реформаторской речью Зеленского:

"До основания, а затем. Лично я не удивлена. От слова совсем"

Фёдор Романченко отметил, что на церемонии никто не упал в обморок, как это часто бывало во время президентства Петра Порошенко (в том числе - на инаугурации)

"И не упал ни один солдат и ни один человек. И даже флаг не падал. Дай бог, чтобы так было и дальше. С таким кредитом доверия и с такой разрухой после папередныкив, можно пожелать новому Президенту только крепкого здоровья и удачи, потому что для того, чтобы вычистить эти Авгиевы конюшни - необходимо в достаточной мере и первое, и вторая"

Телеведущий Василий Голованов отметил неуместность шуток спикера Андрея Парубия:

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Дипломат Богдан Яременко указал, что анонсированные на инаугурацию "фишки" оказались совсем не такими, каких ожидали депутаты и Кабмин.

Денис Рафальский считает, что Ляшко накликал на себя беду из-за реплики во время инаугурационной речи.

"На инаугурации двери Рады не закрылись. Солдат не упал. Флаги стояли.Только Ляшко в зале голос подал. Так это его проблемы. Прогноз: не попадет в следующий созыв"

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