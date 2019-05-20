Нардеп рассказал о новых шагах Зеленского к роспуску Рады

Сегодня вечером может появиться указ Владимира Зеленского о роспуске Рады, сообщил нардеп / УНИАН

Народный депутат Валерий Карпунцов сообщил, что в понедельник вечером, 20 мая, должны пройти консультации нового президента Владимира Зеленского с фракциями Верховной Рады относительно роспуска парламента.

Вечером может появиться указ президента о роспуске Рады, рассказал народный избранник в комментарии РБК-Украина.

По словам собеседника, Зеленский приглашал членов фракций на консультации.

"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма Конституции… Вечером, я так понимаю, будет указ", — сообщил нардеп. Напомним, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, после принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск Верховной Рады. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.