Зеленский раскрыл суть первого указа на посту президента

Новый президент сказал, что в дальнейшем будет передвигаться "где пешком, а где — на машине".
Новый президент Владимир Зеленский после инаугурации сказал, что его первый указ будет о роспуске Верховной Рады.
Глава государства раскрыл суть первого указа, отвечая на вопрос журналиста, пишет Liga.net.
Также Зеленского спросили, всегда ли он будет ходить пешком, а президент ответил, что для него главное, чтобы в Киеве не перекрывались улицы.
"...А там — какая разница. Где пешком, а где на машине", — поделился он.
Украинский лидер коротко ответил на вопрос, каким будет его первый указ: "О роспуске Рады".
Напомним, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, после принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск Верховной Рады. Триумфатор выборов 2019 шел в парламент пешком. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.
Позже нардеп Валерий Карпунцов сообщил, что 20 мая должны пройти консультации президента с фракциями Рады относительно роспуска парламента. По его словам, вечером может появиться указ Зеленского о роспуске Рады.