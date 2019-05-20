Зеленский раскрыл суть первого указа на посту президента

Владимир Зеленский сказал, что его первый указ будет о роспуске Рады / Reuters

Новый президент Владимир Зеленский после инаугурации сказал, что его первый указ будет о роспуске Верховной Рады.

Глава государства раскрыл суть первого указа, отвечая на вопрос журналиста, пишет Liga.net.

Также Зеленского спросили, всегда ли он будет ходить пешком, а президент ответил, что для него главное, чтобы в Киеве не перекрывались улицы.

"...А там — какая разница. Где пешком, а где на машине", — поделился он.

Украинский лидер коротко ответил на вопрос, каким будет его первый указ: "О роспуске Рады".

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, после принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск Верховной Рады. Триумфатор выборов 2019 шел в парламент пешком. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.

Позже нардеп Валерий Карпунцов сообщил, что 20 мая должны пройти консультации президента с фракциями Рады относительно роспуска парламента. По его словам, вечером может появиться указ Зеленского о роспуске Рады.