Зеленский анонсировал встречу с Порошенко

Президент намерен поставить вопрос об освобождении украинских моряков из России.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться со своим предшественником Петром Порошенко.
Такое заявление было опубликовано пресс-службой нового главы государства в отчете о встрече Зеленского с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп.
Лидер намерен обсудить на встрече с Порошенко вопрос освобождения украинцев из российского плена.
"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельный разговор с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", – говорится в сообщении.
Напомним, на этой встрече Зеленский объяснил свое решение о досрочном роспуске парламента.
Сегодня, 21 мая стало известно, что экс-замглавы АП Андрей Портнов подал иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе.