Зеленский анонсировал встречу с Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский обсудят возможность освобождения украинских моряков из плена / кадр из трансляции

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться со своим предшественником Петром Порошенко.

Такое заявление было опубликовано пресс-службой нового главы государства в отчете о встрече Зеленского с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп.

Лидер намерен обсудить на встрече с Порошенко вопрос освобождения украинцев из российского плена.

"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельный разговор с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Напомним, на этой встрече Зеленский объяснил свое решение о досрочном роспуске парламента.

Сегодня, 21 мая стало известно, что экс-замглавы АП Андрей Портнов подал иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе.