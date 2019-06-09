Политолог рассказал о возможности коалиции Слуги народа и Бойко-Медведчука

Коалиция Бойко-Медведчука с партией слуга Народа невозможна / коллаж УП

Социология показывает, что из списка Оппозиционной платформы в Раду проходит 23-25 человек, и пока говорить о том, что их будет больше, нельзя. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог Олег Саакян.

По его словам, в целом эта ниша пророссийски настроенного электората достаточно специфическая, она небольшая — около 15% населения. Поэтому говорить о реванше по спискам не приходится.

Олег Саакян также уточнил, что в мажоритарке ситуация тоже неоднозначная.

"В этом электоральном поле находятся еще три политических силы, помимо Оппозиционной платформы, - Оппозиционный блок, партия мэров Кернеса-Труханова, что не дает возможность сконцентрировать в руках Медведчука все мажоритарные округа", - сказал эксперт.

Более того, заверил политолог, присутствие на значительной части этих округов кандидатов от Владимира Зеленского очень сильно понижает шансы победы пророссийских мажоритарщиков.

"Поэтому говорить о широкомасштабном реванше в классическом его понимании, то есть разворачивании геополитического курса, капитуляции в российско-украинской войне, не приходится. Такое в Украине вообще невозможно", - убежден эксперт.

Если попробовать оценить сценарий возможной коалиции Слуги народа с условными Медведчуком-Бойко, то он, по мнению Саакяна, выглядит фантастически.

"Украинцы не воспримут такой тандем, а люди похоронят рейтинг Зеленского, что делает этот прогноз очень маловероятным.

Скорее всего, мы увидим эти пророссийские силы в обычном для них оппозиционном статусе даже к оппозиции, которая будет присутствовать в парламенте", - отметил Саакян.

Что касается должностей, то, по мнению политолога, они могут рассчитывать исключительно на парламентские комитеты и возможные посты в рамках парламента.

"Конечно, трибуну Рады они будут использовать для постоянного критиканства и создания точек напряжения — провоцировать антиукраинское общество на протесты. Но вряд ли им это будет удаваться. Вероятнее всего, они займут маргинальную нишу и повторят участь коммунистической партии, которая в свое время отыгрывала ключевую роль в политической жизни страны, а в течении полутора десятков лет слилась на полную маргинальность. И пикантности этой ситуации придает появление в Оппозиционной платформе Ильи Кивы, который повторил весь этот маршрут — от радикального украинского националиста, потом социалиста-коммуниста, и сегодня он фактически присутствует в этой партии", - резюмировал Олег Саакян.

Напомним, ранее Оппоблок сформировал список в Раду.