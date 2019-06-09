Выборы в Раду: названы дата и место съезда партии Тимошенко

Съезд партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко пройдет 10 июня / Батькивщина

Съезд партии народного депутата Юлии Тимошенко Всеукраинское объединение Батькивщина состоится в понедельник, 10 июня.

Съезд Батькивщины пройдет в Киеве, говорится на сайте политсилы.

Мероприятие состоится в общественной приемной, которая находится по адресу ул. Туровская, 13. Начало съезда Батькивщины запланировано на 10:00.

На повестке дня съезда — участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет ТСН со ссылкой на данные пресс-службы партии.Читайте такжеПартия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента: соцопрос показал, кто проходит в Раду

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.