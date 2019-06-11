"Завербовали": бывший узник Кремля Афанасьев заявил о слиянии с партией Медведчука

Афанасьев заявил, что вступил партию Медведчука / facebook.com/HennadiiAfanasiev

11 июня, во вторник, помилованный президентом РФ и освобожденный в 2016 году политзаключенный Геннадий Афанасьев нехило пошутил над украинцами. Он написал в социальных сетях, что собрался на досрочные выборы в Верховную раду сообща с с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

"Друзья. Это был действительно тяжелый выбор. В виду того, что я не получил приглашений от проукраинских партий, а в сердце пылает огромное желание работать во благо украинского народа, сегодня я присоединился к партии и одновременно к Оппозиционной Платформе Виктора Медведчука За жизнь. Прошу принять это с пониманием! Слава Украине!", - написал в Facebook Геннадий Афанасьев.

Эту новость с ужасом восприняли в Сети. За час свыше 450 человек не поленились, и оставили свои комментарии под сообщением Афанасьева.

А сообщение действительно странное. Ведь в комментариях к своему же сообщению, сам Афанасьев неоднозначно объясняет, что сам Медведчук об этом его решении еще не знает.

Потом в комментарии одна женщина сказала: "Hennadii Afanasiev ви не при своєму, видно, розумі... якщо ви так жартуєте, у вас великі проблеми із почуттям гумору і гідності. У моєму місті день жалоби за загиблим...його вбив путін і його навіжена зграя... А ви ТАК жартуєте????".

На это сообщение Афанасьев ответил утвердительно.

В то же время, отметим, не все поняли, что Афанасьев так грубо пошутил, и продолжают его засыпать гневными комментариями.

"Тьху гидота, надька савченко відпочиває! Не встидно тобі Геннадію ? Призирство це те на що ти заслуговуєш. Повія", - сказала Kseniia Shtein.

А еще люди посоветовали Афанасьеву пить молоко для успокоения.

"Крепитесь..пейте молоко.заведите спинер и кошку.говорят нервы успокаивает..а то компашка нарисовывается ещё та...", - отметила Светлана Зоря.

И довольно радикально ответила Афанасьеву Natalia Gr: "Маєм вже з полонених кобилу, а тепер ще й коня. Міг бути героєм, навіть не роблячи нічо, але ж, якщо завербували, то хош не хош, тре вступать в гімно".

Напомним, ранее бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев рассказал, как Клыха пытали и сводили с ума в СИЗО.