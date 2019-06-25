Порошенко проведет в Раду всего 14 депутатов - политолог

25 июня 2019, 05:09

У бывшего президента тенденция неутешительная, идет реальное падение голосов.

Петр Порошенко
Голоса Порошенко перетекают к Вакарчуку / Фото Reuters

Еще месяц назад, когда силы Петра Порошенко боролись с идеей указа Владимира Зеленского о роспуске Рады, Петру Алексеевичу роспуск был выгодней всего. Потому что осенью он, скорее всего, не преодолеет 5% барьер. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог Александр Доний.

"Оказалось, что процесс происходит еще быстрее, чем я предвидел. И выяснилось, что эти вожделенные 24,4% не являются стабильным электоратом Порошенко, на что надеялась часть так называемой творческой интеллигенции. И теперь они готовы разбегаться по более перспективным проектам", - объяснил политолог.

По словам Дония, украинцы в своей массе привыкли голосовать за две категории: за любую существующую власть или за тех, кого видят в будущей власти. Но ни в коем случае не за бывшую власть.

"Поэтому падение рейтинга Петра Порошенко обусловлено украинской спецификой. Оно все равно должно было произойти, произойдет, и с этим ничего не поделаешь. И вопрос в объемах падения – успеет ли бывший президент за этот месяц не потерять проценты", - отметил эксперт.

Читайте такжеПорошенко во всеуслышание предложил Зеленскому свое плечоПолитолог уточнил, что у Порошенко тенденция неутешительная, идет реальное падение голосов. Перетекание голосов, в первую очередь, идет в партию Святослава Вакарчука.

"В основном, это молодежь, которая голосовала на президентских выборах за Порошенко. Но частично электорат отходит и другим политическим силам, и они очень разные. Речь идет не об идейных людях, а о тех, кто ориентируется на власть.

Это региональные элиты, которые не хотят делать ставку на предыдущего проигрышного кандидата. Например, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, которые ранее поддерживали Петра Алексеевича, но и они отходят от поддержки Порошенко", - сказал Доний. 

Политолог особо отметил, что Порошенко точно не пойдет по мажоритарке, он будет во главе колоны. Тем более, что уже подан список его партии. А сейчас снятие его кандидатуры с ЦИК означало бы вообще обречение на проигрыш. 

"Вопрос стоит не в самостоятельном попадании в Раду. Напомню, что с одиночных депутатов всегда снимали неприкосновенность, начиная еще со Степана Хмары.

Читайте также"Будто таракана сушёного жуёт": в Сети обсуждают унылое фото Порошенко, лопающего пловДля того, чтобы сохранить неприкосновенность, Порошенко необходимо провести максимальное количество депутатов. Петру Алексеевичу нужно не персональное попадание в Раду, его цель - провести туда достаточно влиятельную фракцию. И если он преодолеет барьер, то это будет всего 14 депутатов, на голоса которых могут не обращать внимание, то для бывшего президента это уже будет катастрофой, с вероятными криминальными преследованиями. У него тогда уже не будет политической силы, которая необходима для получения конституционного большинства, и за голоса которой по традициям украинской политики можно было договариваться", - резюмировал  Доний.

Напомним, ранее сообщалось, социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду.

Также сообщалось, в рейтинге партий на выборах в Раду произошли изменения.

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Петр Порошенко выборы в Раду Александр Доний новости Украины Европейская солидарность
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