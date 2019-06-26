Выборы в Раду: партия Порошенко обскакала Батькивщину — новый рейтинг

На выборах в Раду 2019 Европейскую солидарность готовы поддержать больше опрошенных, чем Батькивщину, узнали социологи / УНИАН

В Украине Социологическая группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что на будущих выборах в Верховную Раду 2019 по-прежнему лидирует партия президента Владимира Зеленского Слуга народа, а политсила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность опередила Батькивщину Юлию Тимошенко.

За партию Слуга народа готовы проголосовать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, за Европейскую солидарность — 7,2%, а за Батькивщину — 7,0%, говорится на сайте Рейтинга.

По данным исследователей, второе место в предвыборном рейтинге занимает партия Оппозиционная платформа — За жизнь во главе с Юрием Бойко — за нее готовы проголосовать 12,1% опрошенных.

"...Партию Сила и честь (лидер Игорь Смешко — Ред.) готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию (лидер Олег Ляшко — Ред.) — 2,5%. Рейтинг других политических сил — менее 2% (проходной барьер в парламент — 5% — Ред.)", — выяснили социологи.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос 20-24 июня, в формате интервью были опрошены 2 тысячи украинцев в возрасте от 18 лет.

Напомним, 8-12 июня группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что на выборах в Верховной Раде 2019 за Слугу народа готовы проголосовать 47,1% опрошенных, за Оппозиционную платформу — За жизнь 11,1%, за Голос — 8,1%, за Батькивщину — 7,3%, а за Европейскую солидарность — 5,0%.

Справка. 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.