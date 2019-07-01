"Видите, что московская делает гнида?!": у Порошенко запустили странную онлайн-игру под выборы

Игра "Помоги Украине вступить в НАТО и ЕС" ​

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность перед парламентскими выборами запустила браузерную игру с названием "Помоги Украине вступить в НАТО и ЕС".

В игре нужно управлять клавишами-стрелочками на клавиатуре и, уклоняясь от "врагов" добыть для Украины "светлое будущее". В роли добытчика выступает Петр Порошенко, держащий в руках изображение Украины, в роли врагов – летающие головы украинских и российских политиков: Виктор Медведчук, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Евгений Мураев и другие. За каждый занос карты Украины в НАТО и ЕС игроку начисляется балл.

Постепенно с набором очков увеличивается и количество "врагов" – на самом последнем уровне их десять, причем два последних босса – президент РФ Владимир Путин и патриарх РПЦ Кирилл.

Игра "Помоги Украине вступить в НАТО и ЕС"

​Если игрок успешно доносит "Украину" до "корзин" Евросоюза и НАТО, голос Порошенко произносит "Добро пожаловать в ЕС". В случае, если игроку одна из голов мешает набрать очки, они сами произносят фразы: так, Геннадий Кернес произносит: "С самого начала, Миша, нету жизни", Мураев говорит, что "[Порошенко] сбивает нас с истинного пути", за Юрия Бойко отвечает Ляшко, кричащий "Видите, что московская делает гнида?!", а Владимир Путин ехидно хихикает.

Проиграть в игре невозможно - игроку дается сколько угодно попыток для итогового успеха.

После набора 10 баллов из 10 необходимых, игра поздравляет с победой и призывает проголосовать на выборах 21 июля, после чего перенаправляет пользователя на страницу партии Европейская солидарность, где посетителя призывают "стать частью команды, которая приведет Украину в ЕС и НАТО".

Сыграть в игру можно по этой ссылке.

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Напомним, согласно последним данным опросов, проходной барьер на досрочных парламентских выборах могут преодолеть больше пяти партий, среди которых есть и Европейская солидарность.