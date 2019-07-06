Партия Зеленского пошла в суд из-за решения о пережеребьевке

Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий / svit24.net

Партия Слуга народа подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

"Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия Слуга народа подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сказано в сообщении партии в Facebook.

В партии считают, что пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.

Читайте такжеСлипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИККроме того, партия отмечает, что из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.

В Слуге народа резюмируют, что решение суда первой инстанции влечет безвозвратные расходы средств государственного бюджета и избирательных фондов партий.

Напомним, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.