Пять дней до выборов: лидирует Слуга народа, Голосу опять не хватает чуть-чуть

Всего 4 партии попадают в Верховную Раду / УНИАН

Согласно самому последнему опросу граждан, проведенному с 3 по 10 июля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром Социальный мониторинг, в Верховную Раду Украины попадут только четыре политические партии, преодолев необходимый для этого 5%-ный барьер.

Бессменным лидером во время всей парламентской гонки является партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым - 42,5% избирателей, которые намерены участвовать в выборах и уже определились со своими кандидатами, планируют отдать голос именно за Слугу народа.

На втором месте с электоральной поддержкой в 15,1% восседает партия во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком Оппозиционная платформа - За жизнь.

Политическая сила бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность может получить на выборах в Раду, которые состоятся 21 июля, - 8,1% голосов потенциальных избирателей.

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Партия лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос, по последним данным опросов, может не попасть в новую Верховную Раду – в настоящее время проголосовать на Голос готовы 4,8% избирателей.

У партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко такая же ситуация, как и у партии Вакарчука - электоральная поддержка равна 4,8%.

Немного отстаёт от Гриценко и Вакарчука Игорь Смешко – за его партию Сила и честь хотят проголосовать 4,6% потенциальных избирателей.

У остальных политсил рейтинг составляет меньше 2,5%, передает 112.ua,

Напомним, ранее сообщалось, рейтинг Порошенко сдулся, Голос уверенно вскочил на третье место.