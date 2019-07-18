Журналист рассказал, куда разбежались избиратели Порошенко

По соцопросам, Европейская солидарность может набрать около 8% голосов / Reuters

После президентсткой гонки экс-гарант Петр Порошенко растерял своих избирателей. По последнему опросу Рейтинга, его партия имеет шанс набрать лишь 7,7% голосов. Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев объяснил, куда делись голоса экс-президента.

В первом туре президентских выборов за Порошенко проголосовали 15,95% избирателей, во втором – 24,45%, пишет Главред. Однако, у бывшего гаранта фактически не было этой поддержки.

"Во втором туре за него (Порошенко, - ред.) голосовали не только поклонники, но и те, кто в первом туре голосовал за других кандидатов, которые сейчас, накануне парламентских выборов, ассоциируются с собственными партиями, те, кто категорически не готов был голосовать за Зеленского", - объясняет Киселев.

Уменьшение поддержки Европейской солидарности Киселев объясняет и появлением партии "Голос". Кроме того, часть избирателей ушла к партии Игоря Смешко "Сила и честь", а часть - просто разочаровалась в пятом президенте.

"Избиратель жесток, он нередко теряет интерес к тому, кто проиграл. Вот и получается 8%. Может быть, в итоге будет чуть больше или чуть меньше", - резюмировал Киселев.

Напомним, ранее Киселев рассказал, кто может не попасть в Раду девятого созыва.