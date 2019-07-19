В Опоре предупредили, что подсчет голосов на выборах в парламент затянется

В гражданской сети Опора спрогнозировали, что подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля затянется.

Председатель правления Опоры Ольга Айвазовская на брифинге отметила, что, вероятно, подсчет будет длиться несколько суток.

"Всем нам нужно запастись терпением, так как подсчет будет длительный, в отличие от президентских выборов. Вопрос не в количестве бюллетеней, вопрос в том, что, когда включится процесс подсчета по мажоритарной составляющей - мы все увидим, что кое-где это будет длиться несколько суток. И окружные избирательные комиссии, это ключевой момент, получение избирательной документации, прием протоколов и подведение итогов в рамках округа, чтобы ЦИК признал результаты и объявил их официально", - отметила Айвазовская.

Ранее в Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах.

Выборы 2019: Как как будут считать и когда будут официальные результаты

Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.

Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты.

Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа.

Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.