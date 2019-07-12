В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах

Летний период негативно влияет на явку.
В гражданской сети Опора спрогнозировали явку на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля около 50 процентов.
Председатель правления Опоры Ольга Айвазовская на брифинге отметила, что высокой явки, как на выборах президента, не будет – из-за летнего периода.
" Накануне президентских выборов о готовности принять в них участие заявили около 80% избирателей. Накануне парламентских о готовности голосовать заявляют около 60%. От этой цифры отнимаем 15, а то и 20 и понимаем, что явка будет между 40% и 50% максимум",- отметила Айвазовская.
По словам Айвазовской, по состоянию на 12 июля, 163 тысячи человек сменили свое место голосования на выборах в парламент.
"Фактически осталось время до 15 июля (для смены места голосования)", – добавила она.
Выборы 2019: дата выборов
Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.
Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.
Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.
Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.