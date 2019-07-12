В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах

Выборы 2019

В гражданской сети Опора спрогнозировали явку на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля около 50 процентов.

Председатель правления Опоры Ольга Айвазовская на брифинге отметила, что высокой явки, как на выборах президента, не будет – из-за летнего периода.

" Накануне президентских выборов о готовности принять в них участие заявили около 80% избирателей. Накануне парламентских о готовности голосовать заявляют около 60%. От этой цифры отнимаем 15, а то и 20 и понимаем, что явка будет между 40% и 50% максимум",- отметила Айвазовская.

По словам Айвазовской, по состоянию на 12 июля, 163 тысячи человек сменили свое место голосования на выборах в парламент.

"Фактически осталось время до 15 июля (для смены места голосования)", – добавила она.